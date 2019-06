BMW miljardäridest pärijad: meie elu pole nii lihtne kui arvatakse

«Paljud arvavad, et me istume koguaeg Vahemerel jahi peal,» ütles Klatten intervjuus. «Roll, mis kaasneb vara eest vastutamisega, mõjutab eraelu ja see ei ole kuigi meeldiv,» lisas ta.

Klatten, kelle isa Herbert Quandt aitas BMW-d 1950ndate aastate lõpus päästa, on Saksamaa jõukuselt teine inimene ja ta varade väärtus ulatub 18,6 miljardi dollarini. Lisaks on tal osalus ettevõtetes Altana AG ja SGL Carbon SE. Klatten sattus meedia tähelapnuorbiiti 1978. aastal, kui politsei avastas, et teda ja tema ema Johannat plaaniti röövida.

Stefan Quandt omab lisaks osalust logistikafirmas Logwin ja homöopaatilises meditsiinifirmas Heel. Quandti varade väärtus on Bloombergi kohaselt 15,5 miljardit dollarit. Nii tema, kui ta õde kuuluvad mõlemad BMW nõukokku. «Meie kumbagi jaoks ei ole raha kindlasti motivaator. Kõige olulisem on töökohtade kindlustamine Saksamaal,» ütles Quandt.

Mõlemad pärijad ütlesid, et on praeguseks oma rolliga rahul, kuid nägid algselt vaeva suure vastutuse võtmisega noores vanuses. Quandt sai nõukogu liikmeks 30-aastaselt. Ta ütles, et oleks soovinud veel oodata ja töötada madalama astme positsioonil või õppida hoopis arhitektuuri.