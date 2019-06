Eesti ja Läti peaministrid soovivad alkoaktsiisi sõjakirve maha matta

«Ma ütlesin ka Läti heale ametikaaslasele, et Eesti ei pea Lätiga sõda ja meie jaoks on Läti sõbralik ja väga lähedane naaberriik, kus me tahame arendada häid suhteid, nii et meie poolt sõjakuulutust ei tule Lätile. Kindlasti sellel teemal mina olen valmis kohtuma, aga mitte sõjameelses olukorras, ikka rahumeelses olukorras,» kinnitas Ratas soovi probleem lõunanaabritega lahendada.

Ka Karinš ütles, et peaministrid peavad maha istuma ja otsustama, kas piirkonnas soovitakse madalat aktsiisi, keskmist aktsiisi või kõrget aktsiisi. «Ma arvan, et me kõik tahame samasugust maksu, et me ei võistleks selles, kus on odavam alkohol,» toonitas Karinš.

Läti algatas kiirkorras seaduseelnõu menetlemise, et langetada kange alkoholi aktsiisitaset samal ajal, mil Eesti. Eelmisel neljapäeval läbis eelnõu esimese lugemise.

Läti seimi eelarve- ja rahanduskomisjon esimees Martins Bondars on öelnud, et Eesti otsus järsult alkoaktsiisi langetada mõjutab tööhõivet Läti piirialadel ja riigieelarvet, mistõttu on vaja kiireid vastumeetmeid.

Seadust toetas esimesel lugemist 61 seimisaadikut, vastu hääletas kaheksa.

Eelnõu järgi langetatakse 1. juulist kange alkoholi aktsiisimäära umbes 15 protsendi võrra.