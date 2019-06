Ootamatu uudis

Niipea kui Postimehe esilehe avasin, sain kaela külma sahmaka. Swedbank oli päevapealt Robert Kiti lahti lasknud. Tõsi, see juhtus esmaspäeva hilisõhtul, aga minuni see siis ei jõudnud. Muidugi kirjutasid Swedbanki ninamehed, et peatasid volitused, mis iganes see juristide keeles ka ei tähendaks, aga sisult on see vallandamine. Igatahes vererõhk tõusis ning hingamine sagenes.