USA börsid püstitavad uusi rekordeid

Ameerika Ühendriikide suurimate börsiettevõtete hinnaliikumist peegeldav S&P 500 indeks kerkis pea protsendi võrra 2954 punktini. See on esimene rekord aprilli lõpust saadik.

«Baasintressi võidakse alandada pigem ohu ennetamiseks kui kahju ärahoidmiseks,» ütles The Wall Street Journalile investeerimispanga Robert W. Baird & Co turgude strateeg Michael Antonelli. «Turg vaatab, mida Fed teeb, ja mõtleb, et kuna Fed on meie poolel, siis saab majanduskasv jätkuda,» lisas ta.