Coopi lahkuv juht: varem või hiljem näeme Eestis kaubanduskettide müüki

Aasta juhi tiitli võitnud Jaanus Vihand teatas ootamatult möödunud esmaspäeval, et lahkub augusti keskel Coop keskühistu juhi kohalt. Veel nädal enne seda tutvustas ta Coop panga börsile minekut ning andis intervjuu Kuku raadiosaates, kus rääkis kaubanduskettide turust ning Coopi plaanidest.

Coop panga turule tulek tuli tarbijatele mõnevõrra üllatusena. Millisesse sektorisse võiks veel Coop keskühistu siseneda?

Meil on laual koguaeg 3-4 võimalikku investeerimisobjekti või projekti. Meie jaoks pangandusse sisenemine üllatav ei olnud, sest kui 2011. aastal sai loodud ETK finants, mis hakkas välja andma pankadest sõltumatut maksekaarti Säästukaart Pluss, siis tekkiski mõte sama ettevõte pangaks kasvatada.

Kui tuli lauale võimalus osta Krediidipank, siis saime teha 4-5 aastase arenguhüppe. Muidugi vaatame koguaeg ka muid võimalusi. Meie hüüdlause «Hoiame elu igas Eestimaa nurgas» ei ole tühi lause, vaid selle raames ka tegutseme. Vaatame, mis eluaspektid on puudu maakondades, et inimesed ei peaks kolima linnadesse. Coopi keskühistu süsteem on ideoloogiliselt seotud üle-Euroopa. Näiteks Itaalias on ka Coopi mobiililahendused, Inglismaal on Coopi koolid ja matusebürood.

Saate tuua mõne konkreetse investeerimisvõimaluse, mis on teie laualt läbi käinud?

Meile on pakutud kõike – pesumajasid, toidutootmisettevõtteid, sideettevõtteid. Kümneid ja kümneid pakkumisi on laualt läbi käinud.

Meil on väga palju suuri kaupluste kette, paneb isegi imestama, kuidas nii paljud saavad väiksel turul tegutseda. Kui tihe on konkurents kaubandusturul?

Ega see lihtne ei ole. Konkurents on väga kõva, aga see paneb rohkem pingutama. Meil läheb väga hästi, me oleme Tallinnast väljaspool kõige tugevamad. Eelmise aasta Eesti jaeturu kasvust poole võttis Coop.

Kelle arvelt?

Eks ikka konkurentide arvelt. Täna on selge, et mõned on rohkem pihta saanud. Kõige rohkem ehk üksikud tegutsejad ja mitte ketistunud kaupmehed. Samuti mõned suuremad konkurendid. Ei ole saladus, et Prismal ja Rimil pole väga hästi läinud. Meie suurim konkurent on Maxima, kes on teisel kohal turul. Kolmandal on Selver.

Coop on viimastel aastatel sulgenud ligi 10 kauplust maapiirkondades. Mis selle taga on, kas piirikaubandus või inimeste lahkumine?

Piirikaubandus pole ainus põhjus. Muidugi iga asi mõjutab ja tekitab dominoefekti. Piirikaubandus võib olla nö viimane tilgakene, mis kaameli selgroo murrab. Kauplust uuesti avada kohas, kus oled selle sulgenud, on väga keeruline. Me oleme andnud kauplusi täis-sisustusega rendile kohalikele ettevõtjatele, kes tahavad oma äriga katsetada. Ega füüsilise kaupluse pidamine pikemas vaates väga jätkusuutlik väikses kohas ei ole. Sellepärast me katsetame toidukappidega.

Kas Lidli tulekut pelgate?

Hirm ei ole kedagi kunagi aidanud. Ei, me ei karda, küll aga me valmistume selleks. Oleme uurinud, kuidas nad on teistele turgudele sisenenud.

Kas võib olla nagu Šoti bussifirmaga, kes tahtis küll meie turule tulla, aga kes pidi kohe lahkuma, sest kohalikud firmad valmistusid nii hoolikalt ette?

Kui ma vaatan, mida nad teinud on, siis neil on natuke erinevad eesmärgid. Eesti ja Läti on ainsad kaks riiki Euroopas, kus Lidli kauplusi ei ole. Vaevalt, et nad tulevad siia meeletuid kasumeid püüdma, pigem loogilist ketti üles ehitama. Tõenäoliselt on nad alguses valmis kannatama väiksemaid kasumeid või isegi kahjumeid.

Kas mõni kett võiks ka nende tulekuga lahkuda?

Me oleme aastaid spekuleerinud, et konsolideerimised hakkavad tulema, aga pole veel tulnud. Loogiliselt oleks võinud tulla, aga turg ei toimi ainult loogika peal. Ma usun küll. Olen üsna veendunud, et see juhtub varem või hiljem. Kes või millal, seda ma ei hakka spekuleerima.

Tõenäoliselt on see Prisma?

Mina seda ei öelnud, aga turuosalised on küll spekuleerinud. Samuti räägitakse koguaeg sellest, kuidas Comarket kohe-kohe maha müüakse ja kuidas Maxima ehitab ennast selleks, et kogu Baltikumi äri maha müüa. Ega me tegelikult ei tea. Eks kõik võiksid olla müügis, kui tuleks piisav pakkumine.