Helsingi kesklinn, Soome. 30.04.2019 Vappu (Töörahvapüha) pidustused Soomes. International Workers' Day, also known as Workers' Day, Labour Day (Vappu) celebrations in Finland. Foto: Madis Sinivee/Postimees Grupp

Soome meedia on korduvalt kirjutanud, kuidas Tallinnas on hinnad tõusnud samale tasemele või kohati isegi kõrgemaks kui Helsingis. Konjuktuuriinstituudi koostanud analüüs näitab, et sellised väited on valed - Tallinna hinnad on oluliselt soodsamad.