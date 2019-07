Täna jõustus 25 seadusemuudatust. Missugused on neist kõige olulisemad?

Avaliku sektori üksuseks, kellele alates 1. juulist tuleb saata e-arveid, loetakse riiki ja riigiasutust, kohaliku omavalitsuse üksust ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutust, muud avalik-õiguslikku juriidilist isikut ning kõigi eelpool nimetatute otsese või kaudse valitseva mõju all olevat sihtasutust, mittetulundusühingut ja äriühingut.

Alates 1. juulist langeb õlle, siidri ja kange alkoholi aktsiis 25 protsenti. Selle tulemusena väheneb 0,5 liitrilt õllelt (5% vol) makstav aktsiisisumma 0,1 eurot ja ühe liitri viina puhul 2,51 eurot. Muudatuse peamine eesmärk on vähendada piirikaubandust lõunapiiril.

Kahju õigusvastasest tekitamisest tulenevate nõuete ja kriminaalmenetluse raames esitatud tsiviilhagi alusel väljamõistetud nõuete aegumistähtaeg pikeneb praeguselt kümnelt aastalt 20 aastale. Pikem aegumistähtaeg kohaldub näiteks tootja, ohtliku ehitise või asja omaniku vastutusest tulenevatele nõuetele. Muudatuse eesmärk on tugevdada võlausaldajate õiguseid.

Muude tsiviilõiguse nõuete, näiteks müügilepingust tuleneva ostuhinna tasumise nõude või laenulepingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on endiselt kümme aastat.

Alates 1. juulist hakkab tubakatoodetele ja nendega seonduvatele toodetele kehtima väljapaneku keeld ja kaubamärkide esitlemise keeld jaekaubanduse müügikohtades. Lisaks jõustub nõue, et e-sigarettide vedelik ei või sisaldada maitse- ega lõhnaaineid, välja arvatud tubaka maitse ja lõhn. Juulist keelatakse ka tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote Eesti-sisene kaugmüük. See tähendab, et edaspidi ei ole lubatud e-poest osta sigarette või e-sigarette ja nende vedelikke.