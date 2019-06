Ministeerium kutsus autovedajad vaibale ja karistas neid

Kõige enam rikkusid autovedajad tänavu teises kvartalis sõidu- ja puhkeaja ning sõidumeeriku kasutamise reegleid. Alt mindi ka sellega, et auto või autorongi täismass oli suurem kui lubatud. Lisaks kasutasid mitmed vedajad juhte, kel polnud ameti- või täienduskoolitust läbitud.

Autokaubaveo komisjonis vaatas läbi vedajate selgitused ja tegi otsuse 10 rikkuja kohta. Pooltel võeti paariks kuuks käest tegevlusba. Neli vedajat peavad ministeeriumile esitama tõendi selle kohta, et juhid on nõutava koolituse läbinud. Ühele vedajale saadeti aga peale tööinspektsioon, et kontrollida töö- ja puhkeaja seadusest kinnipidamist.