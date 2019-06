Tallinna lennujaam: Nordica liinide sulgemine ei tõsta piletihinda

Nordica sulgeb oktoobris viis liini ning lõpetab oma nime alt lendamise. Kuna muudatused jõustuvad alles talvegraafikus, siis ei mõjuta need lennujaama või reisijaid sellel aastal. Samuti ei pruugi otsus mõjutada reisijaid ka järgmisel aastal, sest lennuliine, kus Nordica üksinda lendab, on aastast aastasse jäänud järjest vähemaks. «Ainus selline liin on Trondheim. Kõikidel teisel liinidel on konkureerivad vedajad, kes kasvatavad järjest oma mahtu,» ütles Pärgmäe.

Samuti arvas Pärgmäe, et viie liini sulgemine ei mõjuta lennupiletite hinda, sest konkurents jääb ikka alles. Näiteks tõi ta Kopenhaageni, kus lendab ka ilma Nordicata kaks vedajat ning Brüsseli, mida teenindavad alates juunist kaks vedajat. «Pigem me näeme, et konkurendid võivad ainult mahte suurendada, sest nõudlus on kasvanud. Eesti turul on lisaks selge hinnapiir, mida inimesed on nõus maksma. Kui hinda tõstad, siis inimesed valivad ümberistumise või teise vedaja,» selgitas Pärgmäe.

Küsimusele, kas Airbaltic sõi Nordica välja, vastas Pärgmäe, et pigem kutsus muutused esile üldine konkurentsisituatsioon. «Tallinna lennujaam teenindab 16 regulaarvedajat ja pea kõik on oma mahtu kasvatanud. Konkurents on olnud tihe ja nõudlus kõrge,» lisas ta. «Konkurents on selline, et suurmatel on alati püssirohtu rohkem ja neil on suurem võimekus reisijatele paremaid diile pakkuda. Lennunduses suurus paraku loeb,» ütles ta.

Kas Nordica positsiooni kaotus on seega lennujaama tubli müügitöö tagajärg? «Tegelikult müüvad pileteid ikka lennufirmad ja nemad võtavad äririski. Nemad otsustavad, kuhu ja kui palju liine avada. Lennujaam saab küll olla nõustavas ja toetavas rollis, aga me ei saa võtta äririske lennufirmade eest,» ütles Pärgmäe.