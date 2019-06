Nordica lõpetab oma nime alt lendamise ja sulgeb veel viis liini

Nordica juhatuse liikme Kristi Ojakääru sõnul on tegemist tulevikku vaatava ärilise otsusega. «Nordical on kohustus tagada lennufirma kasumlikkus ja jätkusuutlikkus - seda ootab meilt ka omanik. Terav konkurents ja istekohtade ülepakkumine Tallinna liinidel ei võimalda meil täna siin kasumlikult opereerida. Et säilitada valmisolek ja suutlikkus pakkuda Eestile tulevikus vajalikke regionaalseid lennuühendusi jätkab Nordica lennuteenuste pakkumisega ja LOT tegeleb liinide ja piletimüügiga võttes enda kanda täituvus- ja kommertsriski,» selgitas Ojakäär.

«Nordica on Tallinna liinidel olnud seni ise täituvus- ja kommertsriski võtja ja samas ka lennuteenuse osutaja. Välisturgudel oleme aga juba aastaid täitnud just otsese lennuteenuse pakkuja rolli jättes täituvus- ja kommertsriski tellijate kanda. Nüüd kasutame sama mudelit kõikidel turgudel,» rääkis Ojakäär.

Ojakääru sõnul on Tallinnast väljuvaid uusi liine ja lendamisvõimalusi tänaseks nii palju, et olukord on parem kui kunagi varem. “Kehtiva lennuplaani järgi on Tallinna lennujaamal otseühendus 37 sihtkohaga. Oma panus turu laiendamisel on kohaliku lennufirmana kindlasti ka Nordical, mis on pakkunud välisfirmadele tugevat konkurentsi,” rääkis Ojakäär.