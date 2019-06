Riigieelarve arhitekt sai ametikõrgendust

Rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali ütles, et alati on hea meel, kui uued võimekad tippjuhid kasvavad välja oma majast. «Sven on kõrgelt tunnustatud ja tugeva missioonitundega tippekspert ning tunneb läbi ja lõhki eelarvepoliitika eri tahkusid ja keerukusi. Tema valimine eelarvepoliitika asekantsleriks on loogiline jätk ja tunnustus tema senisele tööle,» selgitas Tali.