Ministeerium võtab rahahädas täituritelt töö

Kooskõlastusringile saadetud eelnõu põhimõte on lihtne: kui siiani on riigi nõudeid, näiteks politseitrahve või sunniraha sisse nõudnud kohtutäiturid, siis tulevikus teeks seda maksu- ja tolliamet (MTA). Oluline ajend muudatuseks on täiturite kõrge menetlustasu – 50 euro suurusele trahvile lajatatakse hilinemise korral otsa 45 eurot, millele lisandub käibemaks. MTA küsiks lisatasu kõigest kümme eurot, sest menetlus toimuks suuresti automaatselt.

Teine põhjus peitub selles, et kohtutäiturite töö kvaliteet on üpris erinev, mistõttu saab justiitsministeerium aastas ligi 300 kaebust täiturite tegevuse kohta. Tänavu on distsiplinaarmenetlus algatatud juba viie täituri suhtes ning eelmisel aastal tagandati ja vabastati rikkumiste tõttu ametist kaks täiturit. Arvestades asjaolu, et Eestis on 43 kohtutäiturit, on arvud ministeeriumi hinnangul muret tekitavad.