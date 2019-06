Josing lükkas Soome meedia väited ümber: Tallinna hinnad on Helsingi omadest palju madalamad

Konjunktuuriinstituut võrdles kahes linnas toidukaupade, alkohoolsete ja mittealkohoolsete jookide ning teenuste hindasid. Uuringust tuli välja, et enamiku kaupade ja kõikide teenuste hinnad on Tallinnas soodsamad kui Helsingis, teatasid EKI, kaubandus-tööstuskoda ning hotellide ja restoranide liit.

EKI direktor Marje Josing ütles pressiteates, et hindu vaadatakse tavapäraselt siseriikliku inflatsiooni ja kohalike elanike ostuvõime võtmes. Lisaks sellele on tema sõnul aga oluline ka riikidevaheline hinnatasemete võrdlus.

EKI hinnavaatlus näitas, et jookide hinnad on Helsingis 26 kuni 151 protsenti kallimad. Pooleliitrine Eviani joogivesi oli Helsingis kallim 151 protsenti, pooleliitrine Coca Cola 148 protsenti, Heinekeni õlu 78 protsenti ja A Le Coq Premiumi õlu 43 protsenti.

Soodsamad on Helsingis aga kohv ja tee . Kui üks kilo jahvatatud kohvi maksab Helsingis 8,96 eurot, siis Tallinnas on hind 9,18 eurot.

Piima- ja lihatooted on Helsingis kuni 135 protsenti kallimad. Kõige suurem vahe on kanafilee hinnas, ühe kilo hind Tallinnas on 5,1 eurot ja Helsingis 12,01 eurot. Täispiim on Helsingis 19 protsenti kallim, maitsestamata jogurt 46 protsenti ja Edami juust 18 protsenti kallim.