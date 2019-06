Napsutootja aktsiisisõjast: see on katkematu maavärin

Ühelt poolt pole viinatöösturil midagi kurta – tänu väiksemale napsumaksule peaks Liviko äri aastate jooksul siin- ja sealpool piiri kosuma. Põhjust on loota ka soomlaste ostude taastumise peale. «Läti ja Eesti valitsustele tuleb selles mõttes au anda, et need otsused niivõrd kiiresti ära tegid,» kiitis Kalvi.

Tema sõnul on just kange alkohol piirikaubanduse peamine käivitaja ja käimashoidja, mistõttu on lätlaste otsus kärakaaktsiisi langetada tema jaoks igati mõistetav. «See on hea näide, kuidas Läti seisab regionaalse konkurentsivõime eest. Nad said kõrgemast aktsiisitulust maitse suhu ega soovi sellest enam kuidagi loobuda,» ütles Kalvi.

Teiselt poolt on pidev maksudega üles-alla jõnksutamine ettevõtjale paras peavalu. Liviko juht tõinäite Lätist, kus nende laod on juba täis kõrgema maksumärgisega viina. Kuna aktsiis langeb tõenäoliselt 1. juulist (Läti seim pole veel otsust teinud-toim) väga väikse etteteatamise tähtajaga, tuleb Livikol müüa järgmised paar kuud viina sisuliselt kahjumlikult. Sama lugu, kuigi väiksemas mahus, on ka Eestis. «Positiivne efekt tuleb meile ilmselt alles järgmisest aastast,» arvas Kalvi.

Kahe riigi vahelist kemplust nimetas ta ettevõtja jaoks lausa maavärinaks. «Me oleme tohutult ebastabiilsel turul, nagu hammasrataste vahel. Positiivne oleks see, kui nüüd antaks mõnda aega rahu. Palun ärge tehke enam midagi,» kõlas Liviko juhi soovitus. «Samas pean ma ikkagi meie valitsust tunnustama, et nad vähemalt on proovinud oma vigu parandada.»