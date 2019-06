Eesti elanike tarbimisvõimekus oli mullu ELi viimaste seas

Kõige kõrgem tarbimise tase oli Luksemburgis, kus see ulatus eelmisel aastal 132 protsendini ELi keskmisest. Järgnevad Saksamaa ja Austria, vastavalt 121 ja 116 protsendiga.

Soome on tegeliku individuaalse tarbimise tasemelt ELi seitsmes riik, mille elanike keskmine ostujõud on 112 protsenti keskmisest.

Leedu ja Läti tarbimise tase oli mullu vastavalt 80 ja 70 protsenti liidu keskmisest. See tähendab, et Leedu on tabelis 15. kohal ja Läti Eestis ühe koha võrra madalamal ehk 24. positsioonil.