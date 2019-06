Läti peaministri aktsiisidiili jutt lõi Eesti poole pahviks

Kariņši avaldus oli isegi ebatavaliselt jõuline. Ta rääkis, et Eesti olevat rikkunud paar aastat tagasi sõlmitud kokkulepet, mille järgi järgi hoiab Eesti pool õlle ja viina maksumäära paigal ning ootab, et Läti oma aktsiisidega aeglaste sammudega järgi tuleks

Peaminister nimetas rahandusminister Martin Helme eestvedamisel läbi surutud 1. juuli alkoholiaktsiisi langetust suisa sõja kuulutamiseks. «Kui Eesti rikub kokkulepet ja alustab meiega sõda, ei jää meil muud üle, kui vastata vastava aktsiisialandusega,» nentis valitsusjuht, vahendas BNS.

Võta kinni, mida see peaminister mõtles

Eesti ministeeriumitel pole aga mingist kokkuleppest halli aimugi. Rahandusministeeriumist öeldi Postimehele, et vähemalt ametnikud pole kursis, millest peaminister räägib. Sama ütlesid ka sotsiaalministeeriumi ametnikud.

Võib olla on kokkulepped sõlmitud siis valitsusjuhtide tasandil? Valitsuse kommunikatsioonibüroo meedianõunik Liisi Poll ütles, et neile oli Läti peaministri avaldus suureks üllatuseks. Ta lisas, et Eesti otsus langetada 1. juulist viina- ja õlleaktsiise 25 protsenti ei mõjuta alkoholi kättesaadavust ega hinda Lätis ja iga riik teeb oma maksupoliitilised ja fiskaalpoliitilised otsused iseseisvalt.

Poll meenutas, et Eesti, Läti ja Leedu terviseministrid leppisid 2017. aasta mais kokku ühistes kavatsustes alkoholi-, tubaka- ja tervislikku toitumist edendava poliitika kujundamisel, kuid see väljendas üksnes kavatsusi ja koostöösoove, mitte otseselt maksupoliitikat.

«Peaminister (Jüri Ratas-toim) vestleb võimalusel oma ametikaaslasega,» ütles ta, soovitades Kariņši väidete kohta küsida täpsemalt Läti peaministri büroost. Läti rahandusministeerium lubas Postimehele vastata, kuid pole seda seni veel teinud.

Suur riik, juuakse palju

Ehk teab asjast midagi endine rahandusminister Toomas Tõniste? «Ma lugesin tema (Läti peaministri-toim) avaldust ja see tuli mulle suure üllatusena,» tunnistas Tõniste, kes enda sõnul pole mingeid lubadusi andnud ega kokkuleppeid teinud.

Ta meenutas üksnes seda, et omal ajal Läti rahandusministriga suheldes tunnistas kolleeg üksnes seda, et aktsiisitõusu läbi surumine olnud nende jaoks keeruline. «Nad on suur riik, nad joovad palju, aga aktsiisitulu laekus neile vähe. Siis said nad kõva punnimise peale 3-4 aasta maksutõusud kokku lepitud. Piirikaubandus oli neile täiendav boonus, mida nad esialgu oodatagi ei osanud,» kirjeldas Tõniste.

Eksminister pakkus, et Kariņš paugutas nädala alguses lihtsalt puusalt, tahtes sellega muljet avaldada siseriiklikult oma valijatele. «Ka seal on alkoholijutt igale inimesele mõistetav, mistõttu üritatakse sõnu loopida ja rahva meele järele olla. Populismi maik on juures,» rääkis Tõniste. «Kui minu ajal me vaidlesime, kas Eesti peaks aktsiisitõusud ära jätma või hoopis vähendama, siis ei öelnud Läti pool midagi,» pidas Tõniste peaministri käitumist kummaliseks.

Veelgi enam, täna ütles Läti peaminister, et nende parlamendi otsus langetada alkoholiaktsiisi võib jõustuda juba augustis. Ta jätkas, et see on vastusamm Eesti valitsuse poliitikale, kuid suve tõttu ei saa otsuse jõustamiseks vajalike seadusmuudatuste tegemine olema lihtne.