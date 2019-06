Purjetajaid nörritab Piritale ilmunud piraadilaeva kujuline ujuv restoran

«Pirita jõele ilmus ujuv puhvet, mis näeb tegelikult välja nagu peldik. See peletis laiutab kolmandikul akvatooriumist. See objekt on mitmel põhjusel reaalne oht navigatsioonile. Sovjeetlik pilpaküla Pirita linnaosas,» kommenteeris Nõgisto purjetajate sotsiaalmeediagrupis muuhulgas. Temaga on nõustunud ka mitmed teised paadiomanikud, kes ei pea piraadisümboolikat heale meresõidutavale sobivaks.

«Las nad olla nördinud, mul on kõik load korras,» sõnas Viikna. Sellist suhtumist kohtab tema hinnangul sageli, kuna mingit avaliku ruumi osa kasutama harjunud inimesed hakkavad seda enda omaks pidama, kuigi tegelikult kuulub see hoopis kellelegi teisele. Omanik aga võib Viikna sõnul oma territooriumi kasutada, nagu ise õigemaks peab.

Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat kommenteeris Tallinna kodulehel, et piraadilaev sobib linnaosasse suurepäraselt. «Linnaosavalitsusel on plaanis elustada merega seonduvat meelelahutust,” ütles Liinat ja lisas, et see muudab Pirita atraktiivsemaks ka turistide jaoks. Tallinna Linnavalitsuse kommunaalametile kuuluva paremkalda kai ääres seismiseks on Viiknal leping Pirita linnavalitsusega kuni aastani 2012.