Suurtehing: Enefit Green ostab 17,3 miljoniga 20 päikeseparki Poolas

Kõik 20 päikesepargi projekti on võitnud toetuse 2016. ja 2017. aasta Poola taastuvenergia oksjonitel. Poola on Eesti Energia turgudest hetkel ainuke, kus korraldatakse suures mahus päikeseenergiale suunatud taastuvenergia oksjoneid.

Omandatavast 20 projektist üheksas on päikesepark juba valmis. Ülejäänud jaamad on ehituse lõppfaasis ja valmivad sügiseks. Enefit Greeni investeeringu suuruseks on 17,3 miljonit eurot. Omandatavad päikesepargid toodavad aastas ligikaudu 20 GWh päikeseenergiat, millest piisab ca 7000 keskmise tarbimisega kodumajapidamisele aastaks ajaks.