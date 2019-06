Ettevõtja lükkab pankrotistunud E-Profiilile taas hääled sisse

Kuusiku sõnul on järgmiseks väljakutseks inimeste palkamine, et taastada Eesti suurima rasketööstus- ja masinaehituseksportööri võimekus. Veel 2017. aastal ulatus E-Profiili aastane müügikäive 25 miljoni euroni ning tööd pakkus see rohkem kui kolmesajale inimesele.