Swedbanki juhid tõrjuvad küsimusi ja ootavad sisejuurdluse tulemusi

Esmaspäeva õhtul avaldas Swedbank üllatusteate, et nõukogu lõpetas päevapealt panga juhi Robert Kiti ja finantsjuhi Vaiko Tammevälja volitused. Veel enam, panga nõukogust lahkus ka Swedbankis varem lennukat karjääri teinud Priit Perens. Järgneval päeval lubati avalikkusele muudatusi selgitada, kuid lakooniline pressikonverents tekitas rohkem küsimusi, kui andis vastuseid. Swedbank Eesti nõukogu esimees Charlotte Elsnitz kordas iga küsimuse peale, et otsused olid tingitud käimasolevast sisejuurdlusest, mis puudutab meedias kajastatud rahapesukahtlusi, ning kuna juurdlus alles käib, siis rohkem infot ei anta. Peale selle korrutati, kui olulised on panga jaoks Eesti turg ja Eesti kliendid.

Kitt ja Tammeväli – kelle volitused küll lõpetati, kuid kes on endiselt Swedbanki palgal – ütlesid, et otsus tuli ootamatult. Tammeväli, kes enne finantsjuhiks saamist juhtis Swedbank Eesti privaatpangandust, ütles, et juhatuse liikmete valimine, tagasikutsumine ja mandaadi peatamine on nõukogu ja omaniku ülesanne. «Ju siis antud hetkel oli see nende arvates vajalik samm,» ütles ta. «See on tavaline omaniku ülesanne, kui arvatakse, et on vaja muudatust,» lisas Tammeväli. Küsimust, kas talle selgitati sisejuurdluse tulemusi, mille alusel otsus tehti, ei soovinud Tammeväli täpsemalt kommenteerida. «Mul ei ole detailset infot uurimistulemuste kohta,» ütles ta.