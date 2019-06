Vene elekter pole süüdi Eesti Energia hädades

Kuigi avalikkuses on loodud teistsugune mulje, moodustab Venemaa elektri hind Eesti elektrihinnast vaid väikese osa. See tähendab, et kui idanaaber oma elektrit enam siia ei saadaks, kallineks elekter meil kõigest mõne protsendi, selgus Eleringi ja Tallinna Tehnikaülikooli uuringutest. Eesti Energia selle hinnanguga ei nõustu.