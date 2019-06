Tuntud nimesid varastanud petised pääsevad kergelt

Mai alguses kirjutas Postimees, et Kanal2 «Õhtu!» saatejuhtide Piret Laose ja Jüri Butšakovi üllatus oli suur, kui nad leidsid end Majori veebilehelt, kus väideti, et nad olevat oma saates krüptoraha bitcoin’i ostnud ja sellega kasu teeninud. Samad kelmid on varastanud mitmete teiste tuntud eestlaste identiteete ja neilegi sõnu suhu pannud.