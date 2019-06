Otse: Swedbank põhjendab Kiti volituste peatamist

Swedbanki rahapesukahtlust on hakanud Danske Banki asja raames uurima ka Eesti prokuratuur. Lisaks on Eesti ja Rootsi finantsjärelevalved algatanud panga osas ühisuurimise. Samuti kutsus selle aasta märtsis panga nõukogu tagasi Swedbanki tegevjuhi Birgitte Bonneseni.

Robert Kitt ütles Postimehele, et ei oska nõukogu otsust kommenteerida. «Swedbank Eesti juhi koht on paraku sellise riskiga, et ühel hetkel võib nõukogu su rääkima kutsuda ja su volitused peatada. Nad ei pea seda põhjendama,» ütles Kitt. Küsimusele, kas talle tõesti volituste peatamist ei põhjendatud, vastas Kitt, et vestlus küll oli, kuid edasist peab uurima nõukogu esinaiselt.