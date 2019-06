Probleemid vaiba alla? Boeing tahab muuta halva mainega 737 Max mudeli nime

Smith rõhutas, et nimemuutus pole kindlasti tulemas lähiajal ja Boeing keskendub hetkel reisilennuki tehniliste probleemide lahendamisele. Boeing ei tea endiselt, millal nende 737 Max lennukid saavad maailma lennundusregulaatoritelt loa uuesti lennata. Kõik lennukid said õhkutõusukeelu märtsis pärast kahte alla kukkumist Indoneesias ja Etioopias.

737 Max on Beoingu kõige enim müünud lennuk ja ettevõttelt on hetkel tellitud üle 5000 nimetatud mudeli reisilennuki. Pärast Etioopia katastroofi pole ettevõte saanud aga mitte ühtegi uut tellimust. Aprillis säutsus ka USA president Donald Trump Twitteris, et 737 Max'i nime muutmine võiks olla hea mõte.