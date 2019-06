Helme teatas rahandusministrite seas ainsana, et Eestil on ESMi otsustuskorra kohta reservatsioon. Teisiti öeldes eriarvamus. Sellist positsiooni ei olnud Eesti valitsus omavahel kokku leppinud. Juba möödunud reedel oli Eesti maha võtnud oma reservatsiooni, et ESMi otsuseid peaks langetatama üksnes ühehäälselt. Peaminister Ratas oli oma sõna maksma pannud. Valitsuses pole selles olulises küsimuses aga endiselt üksmeelt.