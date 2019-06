SEB pakub internetipangas võimalust hallata teiste pankade kontosid

Direktiivi kohaselt saavad litsentseeritud ettevõtted, kellel on juurdepääs pankades hoitavatele kliendiandmetele, pakkuda uusi teenuseid, kasutades selleks panga pakutavat kontoinfoteenust ja makse algatamise teenust. On oluline, et panga valduses olevad kliendiandmed on endiselt täielikult kaitstud ja kolmandatele isikutele kättesaadavad ainult kliendi nõusolekul.