LHV sularahaautomaatide võrk kasvab suve lõpuks 125 automaadini

“LHV Pank on endiselt kiiresti kasvamas. Meil on järjest rohkem kliente igal pool Eestis ja selle järjekordse sammuga saame tagada klientidele veelgi parema sularahateenuse kättesaadavuse. Soovime, et meie kliendid saaksid mugavalt toimetada üle kogu Eesti,” kommenteeris LHV Panga juhatuse esimees Erki Kilu. “Mul on partnerluse üle Luminoriga väga hea meel. Meie liitumist ühise sularahaautomaatide võrguga võib pidada märgiliseks sündmuseks, millega liigume sammu võrra lähemale ühisele sularahaautomaatide võrgule Eestis.”