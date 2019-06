UP Investi juhatuses toimuvad vangerdused

Virkebau otsustas UP Investist lahkuda, et keskenduda uutele väljakutsetele start-up ettevõtluse valdkonnas.

UP Investi juhatuse esimees Margus Linnamäe tänab Virkebaud märkimisväärse panuse eest UP Investi portfelli kuuluvate ettevõtete arendamisel.

UP Investi juhatusega liitub Postimees Grupp ASi senine juhatuse liige Kristel Volver, kes ühtlasi lahkub Postimees Grupi juhatusest. 21. juunil jõustuva muudatuse järel tõuseb UP Investi juhatuse senine teine liige Sven Nuutmann CEO/tegevjuhi ametikohale. Margus Linnamäe jätkab UP Invest juhatuse esimehena.