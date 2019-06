Parimaks juhiks valitud Jaanus Vihand paneb ootamatult ameti maha

Veel eelmisel nädalal tutvustas Vihand Coop panga börsiplaane ning rääkis Kuku raadiosaates Majandusruum keskühistu käekäigust. Küsimusele, kuidas tuli nii ootamatult otsus ametist lahkuda, vastas Vihand, et plaan oli juba varem paigas. «Ma teatasin lahkumisest kolme kuu pikkuse etteteatamisega. Juba enne Pärnu juhtimiskonverentsi oli see kokku lepitud,» viitas ta mai keskel toimunud üritusele.

«Usun, et Coopi jaoks on igati reaalne ka edasine samasugune kasv ning eesmärk jõuda aastaks 2025 ühe miljardilise käibeni, on saavutatav. Veelgi kiiremini peaks miljardini jõudma Coop Pank, mille laenuportfell peaks sinnani jõudma juba umbes kolme aastaga,» lisas Vihand, kes ameti vahetusest sõltumata jätkab ka edaspidi tööd Coop Panga nõukogu esimehena.

2012. aastast Coopi vedanud Vihand alustab tööd Apollo Grupi juhatuse esimehena. «Lahkumist ma tegelikult ei plaaninud, kuid Apollo visioon osutus niivõrd huvitavaks, et tegin lõpuks otsuse asuda kaasa aitama Baltikumi suurima meelelahutusettevõtte loomisele,» ütles Vihand. «Ja kui järele mõelda, siis selline areng on igati loogiline ja oligi ainult aja küsimus, mil Janus (vanarooma jumal-toim) ja Apollo kohtuvad,» lisas Vihand naljatades nimede päritolule viidates.

Küsimusele, millega teda Apollosse meelitati või mis sai otsustavaks, ütles Vihand, et ei oska öelda. «Ei olnud ühte siukest konkreetset asja, mis otsustavaks sai. Oli palju väikseid asju,» lisas ta. Uut Coopi juhti hakati otsima eelmisel nädalal. «Ma loodan, et selleks ajaks, kui ma ära lähen, jõuame leida uue inimese. Soovitan kõigil huvilistel kandideerida,» ütles Vihand.

«On väga hea meel, et meie kiiresti kasvava tiimiga liitub väga suure kogemustepagasiga tippjuht. Jaanuse töö omaaegsest Eesti Tarbijate Keskühistust (ETK) igati eduka ja tänapäevase jaeettevõtte Coopi vormimine on tõeliselt muljetavaldav,» ütles Vendelin, lisades, et ka Apollo eesmärgid on suunatud kiirele ja kvaliteetsele kasvule kõigis kolmes Balti riigis.