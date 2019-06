Teadlane: Rail Balticul saavutab ülekaalu Aasia kaup

Arvestades Indiale ja teistele Aasia maadele prognoositud kõrgemat majanduskasvu, võib Terki sõnul küllalt kindlalt ennustada, et Rail Balticul saavutab tulevikus Aadria kanalit pidi liikuva kauba hulgas ülekaalu just Aasiaga seotud kaup.

Tallinna Ülikooli professor rõhutas, et tulevaste Rail Balticu veomahtude prognoosimisel ei peaks me lähtuma arusaamast, et Rail Baltic hakkab võistlema vaid lähiregiooni siseste kaubavoogude pärast. «Peame vaatama ajas ja ruumis kaugemale, pidama silmas uusi transpordivõimalusi, mis on orienteeritud kaugematele turgudele,» rääkis ta.