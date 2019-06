Bitcoin'i hind tõusis üle 9000 dollari

Coindeski andmetel õnnestus kõige tuntumal krüptovaluutal kerkida pühapäeva hommikul 9385 dollarini. Pärastlõunal hakkas valuuta taas langema ning jäi pidama kusagil 9000 dollari kandis. 2019 on osutunud bitcoin'ile suurepäraseks aastaks. Viimase 30 päeva jooksul on bitcoin'i hind tõusnud üle 22 protsendi ja selle aasta jooksul on hind tõusnud ligemale 142 protsenti.