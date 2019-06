Poed jätavad toidu puhtuse tootja vastutusele

Nädal tagasi avalikustatud riigikontrolli toiduohutuse auditist selgus, et ametnike tegemata töö tõttu pole tarbijatel aimugi, kui palju ohtlikke taimekaitsevahendite jääke me iga päev toiduga sisse sööme. Taimekaitsevahendite mõju inimese tervisele ei uurita Eestis üldse ning järelevalvet tehakse ainult nende ainete jääkide piirnormide ületamise üle toidukaubas.

«Laborit kaupluse tagaruumis ei ole. Meie võimuses on kontrollida kaup silmaga üle ja veenduda, et riiulitele jõuaks värske ja hea väljanägemisega kaup,» vastas Selveri äriarvestuse juht Kristjan Anderson küsimusele, kuidas tagab kett puu-, juur- ja köögivilja ohutuse. Tema sõnul langeb see ülesanne puu- ja juurvilja kasvatajatele ja vahendajatele.