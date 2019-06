Martin Helme: ma ei ületanud Luksemburgis mulle antud volitusi

Reedel teatas rahandusminister Martin Helme, et seisis nii tuliselt Eesti vetoõiguse eest ESMi raha kasutamise küsimuses, et jäi lõpuks üksi. Samal õhtul kommenteeris peaminister Jüri Ratas «Aktuaalsele kaamerale» antud intervjuus, et Martin Helme Eestile veto nõudmine ei esindanud valitsuse seisukohta. Ratas ütles, et Eesti on ESMi toetanud ja teeb seda ka edaspidi.

Täna kirjutas Martin Helme Facebookis, et ta ei ole kuidagi nõus meedias kirjutatuga, nagu oleks ta Luksemburgi koosolekul oma volitusi ületanud.

«Vastab tõele, et valitsuse positsioon ei andnud mulle voli ESM-i reformi blokeerida. Seda ma ka ei teinud. Valitsus toetab ESM-i reformi üldiselt. Küll aga on valitsus ja riigikogu Euroopa asjade komisjon (ELAK) juba mitmeid kordi varasemalt kinnitanud, et meie toetame otsustamisel ühehäälsuse põhimõtet. See volitus oli mul olemas ja selle põhimõtte kaitsel olin ma lõpuni,» selgitas ta.

Helme kinnitas, et mingit soolot ei olnud ja lisas, et tõenäoliselt lihtsale keegi ei uskunud, et tuleb kunagi minister, kes seisab Eesti huvide eest nii järeleandmatult.

«Miks ma seda tegin? Sest me räägime sadadest miljonitest (maksimumis 1,3 miljardist) Eesti maksumaksja rahast, mida praegu märgitakse ära suurtele Euroopa pankadele hädaabi laenuks,» sõnas ta ja lisas, et ei nõudnud selle reformi peatamist või ära jätmist ega ka Eesti välja astumist ESM-ist.