Graafik: vaata, kui palju hakkab alkohol maksma Tallinki laevadel pärast aktsiisilangust

Kui õlle 24-pakk on näiteks siiani maksnud sõltuvalt brändist Tallinki laevadel 16,90 - 18,90 eurot, siis alates juulist saab selle kätte 12,90 - 15,90 euroga. Kui pool liitrit viina maksab praegu Tallinki laevadel sõltuvalt brändist 8,90 - 15,90 eurot, siis peale maksualandust hakkab see olema 6,90 – 13,90 eurot.

Ükski teine laevafirma pole veel täpseid numbreid avaldanud, kuid näiteks Viking Line ütles väljaandele, et ka nemad langetavad kohe peale aktsiisilangust hindu, kuid konkreetsed numbrid on alles arvutamisel. Eckerö Line ütles aga, et nende uued hinnad avaldatakse selle kuu lõpus.