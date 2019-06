Uus kaubandussõda? India kehtestas USA kaupadele uued, senisest kõrgemad imporditollid

India teatas plaanidest kehtestada USA kaupadele uued tollid juba eelmisel aastal pärast seda, kui Trump pani maksu alla India alumiiniumi ja terase ekspordi. Tolle aga ei tulnud, sest mõlemad osapooled hakkasid pidama läbirääkimisi, mis pole nähtavasti jõudnud tänaseks päevaks mitte kuhugi.

India valitsus ei täpsustanud uute tollide koguväärtust, kuid New Delhi on varem öelnud Maailma Kaubandusorganisatsioonile (WTO), et tollide maksumuseks võiks olla 241 miljonit dollarit. Ministeeriumi sõnul kehtib nüüdsest 70-protsendine toll USA õuntele, mandlitele, läätsedele ja mitmesugustele keemiatoodetele.

USA ja India vahetavad igal aastal umbes 142 miljardi dollari väärtuses kaupu. Kahe riigi vahelisi suhteid on pingestanud ka Trumpi hiljutine otsus eemaldada India arenevatele majandustele mõeldud kaubandusprogrammist, mille raames sai riik importida 2018. aastal USAsse ligemale kuue miljardi dollari väärtuses kaupu ilma tollideta.

Trump on varem korduvalt kritiseerinud Indias kehtivaid imporditolle USA viskile ja mootorratastele. USA põllupidajad on kurtnud, et neil on tollide tõttu raske importida Indiasse oma põllusaadusi.