Mehhiko on valmis kaubandussõjaks Trumpiga

Marquez ütles kongressi ees, et Mehhiko seisab oma kaubandushuvide eest ja on vajadusel valmis kehtestama tollid USA importkaupadele. Samuti viitas rahandusminister nimetamata multilateraalsetele meetmetele, mida riik sellisel puhul kasutada võiks.

Trump on lubanud kehtestada Mehhikole imporditollid juhul, kui riik ei suuda peatada massiliselt Ühendriikidesse põgenevaid Kesk-Ameerika immigrante. Trump on ühtlasi korduvalt nõudnud, et Mehhiko maksaks piirimüüri ehitamise eest, mis hoiaks tema sõnul illegaalsed immigrandid eemale.