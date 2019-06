Hiina võib hävitada Hong Kongi ülemaailmse finantskeskuse maine

Pekingile lojaalne Hong Kongi valitsus üritab läbi suruda seadust, mis võimaldaks endisel Briti koloonial anda Hiinale välja vange. Eelnõu järgi saab välja anda ainult kriminaalkuritegudes süüdistavaid vange ja poliitilistel põhjustel seda teha ei tohi, kuid kohalikud elanikud kardavad, et tegu on siiski Hiina katsega lämmatada Hong Kongis laialt levinud poliitiline opositsioon Hiina kommunistlikule parteile.

Valitsuse katse eelnõu läbi viia on toonud tänavatele protestima sajad tuhanded inimesed ja põhjustanud viimaste aastakümnete suurima vägivalla laine. Rahutuste tõttu on sulgenud oma kontorid ajutiselt mitmed valitsusasutused ja pangad. Linnas tegutsevad rahvusvahelised suurkorporatsioonid kardavad, et vägivald ja jõulised reaktsioonid Hiina valitsuse poolt võivad kahjustada Hong Kongi globaalse finantskeskuse ja filmitööstuse mainet.

Enamus ettevõtteid ei julge siiski liiga palju häält teha, kartuses, et nende äritegevust võidakse Mandri-Hiinas piirata. Sellegi poolest on levinud hirm, et Hong Kong võib kaotada oma erilise poliitilise staatuse ja saada lihtsalt tavaliseks Hiina suurlinnaks. Hiina seadused võiks näiteks seada ohtu Hong Kongis elavad USA kodanikud, sest kaks riiki on lukustunud üha teravamaks muutuvasse kaubandussõtta.