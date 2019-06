Vaata, millised ettevõtted on Eesti parimad kaugtöö pakkujad

Märgist annavad kolmandat aastat välja Targa Töö Ühing koostöös Elisa ja Personalijuhtimise Ühinguga PARE. Targa Töö Ühingu juhi Ave Laasi sõnul on tänaseks koos selle aasta 39 uue märgise saajaga kokku juba 120 märgise omanikku. «Aja- ja kohapaindliku töö osakaal Eestis kasvab pidevalt, seda näitavad nii uuringud kui ka jätkuv huvi märgisele kandideerimise vastu,» ütles Laas pressiteates.

Ühingu juht tõdes, et praktika igas ettevõttes on väga erinev. «On jätkuvalt neid, kellel on töökorraldus kujunenud välja töö käigus, ilma põhjalikumate suunisteta, võimalust kasutatakse vastavalt vajadusele. Aga rõõm on näha, et iga aastaga on aina enam neid, kes teevad seda läbimõeldumalt: paika on pandud ühised töötamise kokkulepped, välja töötatud sobivad tehnilised vahendid ja kanalid.»

Žüriiliikme ja Elisa personalivaldkonna juhi Kaija Teemägi sõnul väärivad eraldi tunnustamist ka kandideerijad, kes sel aastal nomineerisid nimeliselt juhi või isegi mitu. «Neid ettevõtteid oli üle poole kandideerijatest. See näitab, et kaugtööd tajutakse aina enam juhtimise osana, mida see ilmtingimata ongi,» selgitas Teemägi.

«Parima juhi tiitli saanud Eesti Haigekassa juhi Rain Laane ja Messente Communications juhi Lauri Kinkari puhul paistiski silma see, et nad mõtlevad sellele, kuidas kogu ettevõttes läbivalt targalt töötamist juurutada ja töötajaid ise oma eeskujuga julgustada,» lisas Teemägi.

Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE juht Kärt Kinnas aga rõhutas, et märgisele kandideerinud ettevõtete rohkus ja mitmekesisus näitab selgelt, et selline töötamise viis on ettevõtetes aina loomupärasem. Ettevõtete hulgas oli nii avaliku sektori esindajaid, eraettevõtted aga ka MTÜsid. «Paindlik töökorraldus on jõudnud ka ametikohtadele, kus seda kümmekond aastat tagasi poleks võimalikuks pidanud, hea näitena võib siin esile tõsta näiteks Häirekeskuse,» ütles Kinnas.

«Ankeetidest peegeldus ka, et ettevõtted mõtlevad teadlikult töötajatega kaasa. Targalt töötajate ootused töökeskkonnale on viimastel aastatel tugevas muutumises. Töökeskkondade loomisel arvestatakse tegevuspõhisust ja suurt rõhku pannakse just koostööle,» lisas žüriiliige ja Worklandi asutaja Indrek Hääl.