Ebaselgetel aegadel sobivad dividendiaktsiad

Tallinna börsiettevõtetel on käsil dividendimaksmise hooaeg. Enamiku ettevõtete aktsionärid on omanikutulu juba kätte saanud, mõne ettevõtte investorite pangakontod peavad veel ootama.

Investeerimisportaal InvestorPlace on toonud kümme hea dividenditootlusega aktsiat, mille ostmist võiks kaaluda. Toome sellest nimekirjast ära pooled, nimed, mis on meile tuttavamad. Erinevalt Eestist ja Skandinaaviamaadest maksavad Ameerika Ühendriikide börsiettevõtted dividendi üldiselt kord aastas. Suured ettevõtted, kes on hakanud dividendi tasuma, teevad seda stabiilselt ja püüavad dividendi ka kord aastas tõsta.

Aeg-ajalt juhtub, et dividendi vähendatakse, aga see on enamasti üsna kindel signaal selle kohta, et ettevõttes on midagi mäda.

Väikeseks tõrvatilgaks on dividendi maksustamine, mis meil sõltub natuke ka pangast.

Viie USA börsiettevõtte majandustulemused. FOTO: Postimees

Exxon Mobil

Maailma suurim börsil noteeritud naftakompanii magas maha kildanaftabuumi Ühendriikides, aga ka liikumise taastuvenergia poole. Viimane oli põhjus, miks asutajate järeltulijad, perekond Rockefeller mõni aasta tagasi ettevõtte aktsiad ära müüs. Nüüd on naftagigant sisenemas kildanaftaturule ja võtnud ette ka taastuvenergia.

Kui nafta hind 2014. aastal odavnes, siis langes ka Exxoni aktsia hind. Nafta hind on vahepeal taastunud, aktsia hinnal on tipuni veel minna. Ettevõte on aga nii suur ja stabiilne, et kui nafta hind peaks taas kukkuma, ei tohiks see aktsiat väga palju mõjutada.

Ford Motor

Ford Motor oli Ühendriikide kolmest suurest autotootjast ainus, kes finantskriisi ajal pankrotikaitsest pääses, ehkki pidi selleks panti panema kogu oma vara, isegi kuulsa sinise põhjaga logo. Ettevõtte kriisijärgne ümberpööramine on üks imelisemaid moodsa ettevõtluse ajaloos.

Viimastel aastatel on Fordil siiski otsekui klaassein ette tulnud. Selleks aastaks ennustab ettevõte madalamat käivet kui aasta tagasi, aga järgmisel aastal peaks see olema sama.

Sellele vaatamata teenib Ford ilusat kasumit, aga 1,30-dollarisest kasumist aktsia kohta maksti aktsionäridele välja alla poole – 60 senti aktsia kohta. Dividenditootlus on kuus protsenti, mis on USA aktsia kohta väga ilus.

Kraft Heinz

Toiduainetööstusgigandi Kraft Heinz aktsia on aastaga langenud üle 60 protsendi ning osutunud legendaarse investori Warren Buffetti viimase aja suurimaks peavaluks. Buffetti juhitud investeerimisfirma Berkshire Hathaway on ettevõtte suurim aktsionär.

Aktsia hinna languse tõttu on selle dividenditootlus kerkinud üle viie protsendi ning seda hoolimata asjaolust, et eelmise aasta sügisel alandas ettevõte dividendi kolmandiku võrra.

Investeerimisajakiri Barron’s kirjutas mõni päev tagasi, et võib-olla on aktsia hind oma põhja saavutanud. Riskiks on aga USA väärtpaberituru järelevalve uurimine, mille tagajärjeks võivad olla kopsakad trahvid.

Microsoft

Microsofti 1,5-protsendiline dividenditootlus ei ole küll teab mis suur asi, aga tarkvaragigandi aktsia jookseb läbi enamikust soovitusnimekirjadest. Põhjuseks see, et koos stabiilse dividendiga on aktsia teinud viimastel aastatel ilusa tõusu. Sellest aktsiast oleme investeerimislehekülgedel kirjutanud varemgi.

Kasvu peamine mootor on tarkvaragigandi ärimudeli muutus. Selle asemel et tooteid müüa, rendib Microsoft neid välja, mis tagab pidevad rahavood, kaitstes ettevõtet ka siis, kui majandusel nii hästi ei lähe. Uus rahaallikas on pilveteenuste osutamine, mis eelmises kvartalis andis umbes kolmandiku tulust.

Verizon

Verizon Communications on USA telekommunikatsioonkonglomeraat, mis on peale sideteenuste pakkumise ette võtnud meediasektori. 2015. aastal omandas ettevõte internetiportaali AOL ja kaks aastat hiljem Yahoo!, mis nüüd moodustavad ühise üksuse.