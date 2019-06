Tark raha ja rumal raha. Või on see hoopis vastupidi?

Just meie professionaalsed investeerimismajad on vastutavad selle eest, et Eesti inimesed ei säästa. Oli ju finantsturgude algus kaks aastakümmet tagasi üsna lootustandev. 1990. aastate lõpu börsipalavik, kus üks vaadatuim telesaade oli investeerimisalane «Kapital», oli ehk liigne äärmus, aga kümmekond aastat tagasi investeeris kolmandasse sambasse (vabatahtlikud pensionifondid) pea 54 000 inimest, praegu on neid 10 000 võrra vähem.