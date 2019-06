Ekspeditsioonilaev Bellingshausen vajab peenhäälestamist

«Üldiselt töötab laev korrektselt ja esimese sõiduga midagi hirmuäratavat välja ei tulnud,» ütles Kuusk. Siiski möönis ta, et mitmed süsteemid vajavad lõppviimistlust. Ta tõi näiteks ventilatsiooni ja masinate käivitamise automaatika. Et teha laevajuhi töö võimalikult mugavaks, püütakse kõik juhtimissüsteemid dubleerida silda. Kuuse sõnul on laeva korrastamisele kulunud ligikaudu seitse tuhat töötundi ning peenhäälestus jätkub kuni laeva väljasõiduni Tallinnast 8 juulil.

Laeva kapten Meelis Saarlaid ütles, et veidi vajab täiendamist ka purjede liigutamise mehaanika. Saarlaiu sõnul on suured purjed nii rasked, et käsitsi neid liigutada ei saagi. Taani purjetootja Elvstrom Sails valmistas Admiral Bellingshausenile vanade purjede järgi uue komplekti purjesid. Tavapurjede pindala on kokku 370 ruutmeetrit ning suurim neist on 160 ruutmeetrine genua, lisaks on kahemastilisel laeval peal veel foka, grootpuri ja besaangroot. Olemas on ka lendav puri ehk asümmeetriline spinnaker, mida mõnikord ka gennakeriks kutsutakse, selle pindala on 404 ruutmeetrit. Seda purje pole meeskond veel katsetada saanud. Kapteni sõnul tahaks ta spinnakeri esialgu mõnel tuulevaiksel päeval kai ääres üles tõmmata, et purje, sootide ja purjesuka liikumist kontrollida. Asümmeetriline spinnaker eraldi poomi ei vaja ning kas vana spinnakeri jaoks masti külge monteeritud spinnakeripoom võetakse maha või jääb näiteks losspoomina paika, ei osanud Saarlaid veel öelda.