Rahapesuring tõmbub koomale: politsei pidas kinni kolm Äripanga juhtivtöötajat

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo menetleb kriminaalasja, milles kontrollitakse rahapesu ja altkäemaksu võtmise kahtlusi panga töötajate poolt. Uurimisasutuse tähelepanu all on ka mitmed mitteresidentide tehingud.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juhi Mati Ombleri sõnul on rahapesu tõkestamine politsei jaoks oluline prioriteet. «Kolmandatest riikidest pärit ebaseadusliku taustaga rahavood kahjustavad Eesti majandust ning ohustavad riigi mainet. Seepärast on äärmiselt oluline, et pangad järgiks rahapesu tõkestamise nõudeid. Antud kriminaalmenetlust alustasime 2018. aasta suvel ning käesoleval nädalal teostasime menetlustoiminguid panga töötajate suhtes, et tekkinud kahtluste kohta täiendavaid tõendeid koguda,» rääkis Ombler. Ta lisas täpsustuseks, et see menetlus ei ole seotud Danske panga uurimisega

Tallinna Äripanga juhatuse liikmed Sergei Elošvili (vasakul) ja Andrei Žukov (paremal) kaitsepolitsei endise peadirektori Jüri Pihli ärasaatmisel. FOTO: ERIK TIKAN / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Kriminaalmenetlust juhtiv riigiprokurör Marek Vahing selgitas, et Riigiprokuratuur on koostöös Finantsinspektsiooni ning Keskkriminaalpolitseiga panustanud viimase kahe aasta jooksul varasemast rohkem rahapesuvastasesse võitlusesse.

«Sel nädalal peeti kinni kolm rahapesus kahtlustatavat isikut ning teostati läbiotsimised nende elu ning töökohtades. Kõik kahtlustatavad on Äripangas erinevate osakondade juhid ning olemasolevad tõendid viitavad kahe kahtlustatava altkäemaksu võtmisele sel ning eelmisel aastal. Edasise kriminaalmenetluse käigus täpsustame nii kuritegude toimepanemise aega kui ka ulatust,» selgitas riigiprokurör Vahing.

Uurimist viib läbi keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ning juhib Riigiprokuratuur. Äripanga suuromanik on Andrei Žukov.

Juhatuse liige: pangal pole midagi varjata

Äripanga juhatuse liige Igor Novikov ütles, et uudis töötajatele esitatud kahtlustustest tuli talle üllatuse. Ta lisas, et panga rahapesu tõkestamise meetmed on võrreldes varasemaga korras. «Töötajate uurimist ma ei saa kahjuks kommenteerida. Politseil ja prokuratuuril on rohkem andmeid. Ma ise ka loen neid uudiseid,» ütles ta.

Novikov lisas, et juhtkond ei olnud teadlik, et panga osakonnajuhtidel võiks selline kahtlustus lasuda. Küsimusele, kas politsei on ka Novikoviga suhelnud, vastas ta eitavalt. «Kui nad oleksid pöördunud minu poole, et paluda koostööks abi, siis oleksin seda kahtlemata teinud. Pangal ei ole midagi varjata. Kui tuleb järelpärimine, siis esitame ametiasutustele kõik vajalikud andmed. Siin pole midagi varjata,» kordas ta.

Veebruaris kirjutas Äripäev, et finantsinspektsiooni riskihinnangus Tallinna Äripangale viidati teiste riskide seas kõrgele rahapesuriskile, mis tulenes panga ärimudelist ning väga suurest mitteresidentidest klientide osakaalust. «Seda raportit ma kommenteeria ei saa. See on meie ja FI vaheline suhe. Selle kommenteerimiseks peaksin ma inspektsioonilt loa saama,» ütles Novikov.

Litsents jääb praeguseks alles

Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler ütles, et inspektsioon on politsei ja prokuratuuriga Äripanga osas infot vahetanud ning koostööd teinud. «Need inimesed, kes pankades töötavad ja kelle südametunnistus on must, olge head ja andke endast prokuratuurile või meile märku ja rääkige oma lood ära,» soovitas Kessler.