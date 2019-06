Kohus vabastas kautsjoni vastu teise Budapesti laevaõnnetuses osalenud aluse kapteni

AP teatab, et ukrainlasest laevakapten Yuriy C., kelle perekonnanime ei ole avalikustatud, vabastati eile kautsjoni vastu, kuid tal on keelatud enne kohtuotsust Budapestist lahkuda ning ta peab kandma elektroonilist jälgimisseadet. Kautsjoni suurus oli 15 miljonit forinti ehk 52 tuhat eurot. Algselt võeti kapten 1. juunil 30 päevaks vahi alla, kuid nüüd otsustas Ungari pealinna kohus ta siiski vabastada.