BLRT investeerib 200 miljonit eurot laevaremonditehaste arendamisse ja robootikasse

«BLRT Grupp on lähiaastateks kokku pannud ligi 200 miljoni euro suuruse investeerimiskava, mis võimaldab kontsernil tõusta põhitegevussuundade edendamisel uuele tasemele,» kommenteeris BLRT Grupi juhatuse esimees Veronika Ivanovskaja. Ta lisas, et tulemas on suured investeeringud laevaremonditehaste arendamisse ja laevade värvimisega seotud tehnoloogiliste protsesside robotiseerimisse.