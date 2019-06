Riigikohus otsustas, et lepingu lõpetamine Edelaraudteega oli õiguspärane

Riigikohtusse jõudnud haldusasjas vaidlesid MKM ja Edelaraudtee AS selle üle, kas MKM lõpetas poolte vahel sõlmitud reisijateveo avaliku teenindamise lepingu õiguspäraselt ning millise kahju peab riik ettevõttele hüvitama, seisab riigikohtu pressiteates.

Samas kohtuasjas rahuldas halduskohus Edelaraudtee AS-i kaebuse osaliselt ning mõistis riigilt Edelaraudtee AS-i kasuks välja hüvitise otsese varalise kahju eest. Ringkonnakohus leidis erinevalt halduskohtust, et riigil puudus alus lepingu lõpetamiseks ja mõistis Edelaraudtee AS-ile täiendavalt välja hüvitise saamata jäänud tulu eest ning viivise.

Riigikohus selgitas, et riik ei vabane avaliku ülesande andmisega erasektorile vastutusest avaliku ülesande, sealhulgas reisijateveo täitmise kvaliteedi eest. Sealjuures on oluline, et liiga ranged halduslepingu lõpetamise piirangud või hüvitamiskohustused ei tohiks ülemääraselt takistada reisijateveo kvaliteedi parandamist.