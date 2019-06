Otsepilt: kaugtöö Eestis - selguvad parimad ettevõtted

Märgist annavad juba kolmandat aastat välja Targa Töö Ühing koostöös Elisa ja Personalijuhtimise Ühinguga PARE. Märgise taotlemiseks pidid ettevõtted ajavahemikus 6.-29. maini esitama eneseanalüüsi, kus kirjeldasid nii kaugtöö töökorraldust, tehniliste lahenduste kasutamist kui ka läbimõeldud tervikpildi tajumist. Samuti oli võimalus nomineerida ka ettevõtte juhte, kes soodustavad või on ettevõttes paindlikud tööviisid kasutusele võtnud.

15.15-15.35 – « Milline on kaugtöö tervis Eestis täna? » Parima kaugtööd edendava juhi tunnustamine ja märgise saajate välja kuulutamine. Avasõnad ütlevad Targa Töö Ühingu juht Ave Laas ning žüriiliige ja Elisa personalivaldkonna juht Kaija Teemägi.

Kaugtöö Tegija on digitaalne märgis, mida ettevõte saab kasutada tööandja- ja organisatsiooni mainekommunikatsioonis. Märgise saajate nimekiri on üleval smartwork.ee lehel. Ettevõtte õigust märgist eksponeerida ja kasutada saab kontrollida samuti smartwork.ee lehel. Märgis antakse välja kolmeks aastaks. Pärast seda on ettevõttel märgist uuesti võimalik taotleda.