Paavo Nõgene uuendas jõuliselt Tallinki juhtkonda

See on lühikese aja jooksul juba mitmes jõuline muudatus Tallinki juhtkonnas. Nii liitus alates 15. aprillist juhatusega seni Lennujaama juhtinud Piret Mürk-Dubout, kes sai ülesandeks vastutada kontserni müügi ja turunduse, korporatiivse kaubamärgi, Tallink Duty Free, pardateenuste ning vastutustundliku ettevõtluse valdkondade eest.

Suured muudatused Tallinkis said alguse aasta alguses. Veebruaris kinnitati juhatuse liikmeteks Kadri Land ja Harri Hanschmidt. Samas rahuldas ettevõtte nõukogu senise juhatuse liikme Janek Stalmeistri palve ta juhatusest tagasi kutsuda. Siis kuulusid juhatusse lisask Nõgesele Andres Hunt, Lembit Kitter, Kadri Land ja Harri Hanschmidt.

Kõvask on olnud börsil noteeritud rahvusvahelise toidukontserni Premia Foods'i juhatuse esimees ning juhtinud Pharma Holdingut. Viimased kaks aastat töötas Katre Tere ja Farmi piimatööstuste nõukogu ning hiljem juhatuse esimehena.

Praegu on Kõvask ka jäätisetootja La Muu nõukogu liige ning MTÜ Estonian Golf and Country Club'i president. Katre Kõvask on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna, välismajanduse ja turunduse erialal.