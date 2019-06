Asi kindel: alkoholiaktsiis langeb 1. juulist

Valitsuserakondade algatatud seadusemuudatuse eesmärgiks on piirikaubanduse ohjeldamine. Seletuskirjas märgitakse, et alkoholi aktsiisimäärade langetamisega antakse ettevõtjatele võimalus vähendada alkoholi hindu, et saada kontrolli alla alkoholi piirikaubandus Lätist. Alkoholi odavnemisel võivad väheneda Lätist soetatud alkoholi kogused ja kasvada Eestist ostetud alkoholi kogused, öeldakse seletuskirjas.