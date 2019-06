Milline on ootamatult Tallinna väisav maailma esimene vesinikkütusel laev?

Ümberilmareisil olev vesinikutehnoloogiat ning ja päikese- ning tuuleenergiat kasutav eksperimentaaljaht tegi oma planeeritud marsruudis põike Tallinna Lennusadamasse, algselt pidi laev Helsingist otse Peterburgi suunduma. Neljapäeval toimub laeval vastuvõtt Prantsuse suursaadiku osavõtul ning huvilised saavad laevaga ka tutvuda.

30,5 meetri pikkune ja 12,8 meetri laiune jaht on ümberilmaretkel olnud kaks aastat ning läbinud selle ajaga kokku 12 083 meremiili. Vesinikkütust propageerival reisil on ta teinud kokku 39 peatust 20 riigis. Victorien Erussard’i ja Jérôme Delafosse’i juhitava Energy Observer’i missiooni eesmärk on testida tulevikuenergeetika konkreetseid lahendusi äärmuslikes tingimustes. Muuhulgas katsetatakse päikesepaneelide koostoimet tuuleenergeetikaga, jahile on paigaldatud kaks pöörlevat vertikaalteljelist elektrituulikut ja täisautomaatset Oceanwings purje, mis võimaldavad suurendada laeva energiaefektiivsust. Päikese- ja tuuleenergiat kasutatakse vesiniku tootmiseks, vesinikust omakorda tehakse kütuseelemendis energiat, mida vajavad laeva jõuseadmed või pardatehnika. Seni on Energy Observer oma peatuste ajal 1496 töötunni jooksul tootnud kokku 488 kg vesinikku. Energiavajadusest merel annab vesinik kuni 60%, ülejäänu saadakse päikeseenergiast ja tuulest. Vesinikkütuseelementi on 48-protsendilise efektiivsusega kasutatud keskmiselt 6 tundi iga 24-tunnise navigatsiooniperioodi jooksul. Sellest on selgunud vesiniku eelised: võrdse kaalu puhul saab energiat vesinikku salvestada 7,3 korda rohkem kui akudesse.

Energy Observerit Lennusadamas tervitanud Tallinna Linnavolikogu esimees Tiit Terik ütles laeva kaptenitega vesteldes, et see laev on käegakatsutav märk sellest, et tulevik on kohal.

Tiit Terik tervitamas vesinikkütusel laeva juhte Victorien Erussard’i ja Jérôme Delafosse’i FOTO: Kristsiina Herkül

«Ka meie usume, et vesinik on üks tuleviku kütustest. Rohelist mõtteviisi kandev tulevikulinn Tallinn on võtnud eesmärgiks viia hiljemalt aastaks 2050 Tallinna ühistransport üle tulevikukütustele, sealhulgas kaalume kindlasti võimaliku kütusena ka vesinikku,» ütles Terik.

Tallinnas peatub tulevikulaev reede lõunani, huvilised on oodatud alusega tutvuma ja pilte tegema.

Lähemalt saab tulevikujahi kohta lugeda siit: http://www.energy-observer.org/en/