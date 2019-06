USA firmad näitavad üles rahulolematust Trumpi kaubanduspoliitikaga

Selline edasi-tagasi põikamine on Trumpi kaubanduspoliitika tunnusmärk. President ähvardab pidevalt tariifidega, vahel kehtestab ja siis peatab need, siis vahel ähvardab uuesti või loobub neist täielikult.

«Ettevõtjad kaotavad,» ütles vabariiklasest strateeg ja Trumpi sage kriitik. «Ta nimetab end härra Tariifiiks. Ta on selle üle uhke... See on erakonnale halb uudis. See on halb uudis vabale turule.»

Ainuüksi eelmisel nädalal teatas miljardärist töösturi Charles Kochi juhitud võrgustik, et asutas mitu poliitikale keskenduvat poliitilist tegevuskomiteed, mis asuvad toetama vabariiklasi või demokraate, kes Trumpi kaubanduspoliitika hülgavad. Üks komiteedest on pühendunud vabakaubandusele.

Vabariiklastest on end lahti harutamas ka USA kaubanduskoda, mis on olnud erakonnale truu aastakümneid. Koda kulutas 2016. aasta valimistel peamiselt vabariiklaste abistamiseks 29 miljonit dollarit, kuid see asta teatas, et pühendab rohkem aega ja tähelepanu kongressi demokraatidele. On võimalus, et koda asub 2020. aasta presidendivalimistel demokraatide poolele.